Bu düzenlemeler 18 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kurum tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi şu şekilde sıralandı: “Pıngastro 50 MG 80 fılm tablet, Pıngastro 50 MG 40 fılm tablet”Haber Merkezi