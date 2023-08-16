Bakan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımız özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

Bakan Tekin, Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, resmi ve özel olmak üzere yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle 86 milyon vatandaşın tamamına hitap eden bir Bakanlık olduklarını belirtti.

Göreve geldikten sonra Öğretmenler Odası Buluşmaları adı altında öğretmenlerle bir araya gelmeye başladıklarını hatırlatan Tekin, "Göreve geldiğimiz günden bugüne de istikbalimizi inşa eden öğretmenlerimizle bir istişare kültürü çerçevesi altında bu geleneği devam ettirmeyi, istişarelerimizi artırmayı önemsedik" dedi.

Bakan Tekin, Öğretmenler Odası Buluşmaları ve paydaşlarla görüşmeler sonrasında ders çizelgelerinin güncellenmesi, seçimlik ders seçeneklerinin genişletilmesi, özel öğretim kurumlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemeler, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yer değiştirme hakkı, depremzede öğrenciler için LGS'de ilave kontenjan, öğretmenevlerin de konaklama ile ilgili talebi, zorunlu hizmet affı, yer değiştirme sürecinde yaşanan tıkanıklara ilişkin konular olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi sahadan beslenerek hayata geçirdiklerini kaydetti.

Öncelikle deprem bölgesinde yapılanlara ilişkin bilgi paylaşan Tekin, bölgedeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda geniş ve derinlikli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bir iletişim ağı kurduklarını kaydeden Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer hususlardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

"EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI SORUNSUZ ŞEKİLDE 1 EYLÜL'DE BAŞLATACAĞIZ"

Yıkılan ya da kullanılamaz durumda 11 bin civarında dersliğin bulunduğunu belirten Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çelik yapılarla yaklaşık 60 günde inşa edilebilen sınıflar veya okullar inşa ettik. Bu çelik yapılar aslında betonarme yapılardan pek de farkı olmayan kullanım açısından, hatta daha kompakt eğitim yapıları. Hem hızlı yapılıyor, en az betonarme binalar kadar kullanım ömrüne sahip. Dolayısıyla bizim şu anda 400 civarında sınıf çelik yapılarla inşa edip 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim-öğretime bunlarla başlayacağız. İkincisi; hem üretim imkanı açısından, hem bütçe imkanları açısından ikinci bir faz olarak da toplam 4 bine yakın çelik yapı yapmayı planlıyoruz, onların bir kısmını da şubat ve önümüzdeki Eylül ayında yetişecek şekilde planlamamızı yaptık. Dolayısıyla 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatacak tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Tekin, onarımla birlikte kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersliğin onarımın da tamamlandığını söyledi.

"4 HAFTALIK ZORUNLU TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLAYACAK"

Öğrencilerin öğrenme kayıplarına değinen Bakan Tekin, "Çocuklarımız, gençlerimiz açısından yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettik. Öğrenci kardeşlerimiz istedikleri takdirde istediği her dersin telafi imkânını kendisine sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.

"TALEP OLURSA ÖZEL OKULLAR KONTENJANLARI ÖLÇÜSÜNDE DESTEK OLACAK"

11 ildeki öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların kayıtlı oldukları okullara taşınmasıyla ilgili bir genelge yayınlayarak bir kolaylık daha sağladıklarını belirten Tekin, "Taşıma yönetmeliğimiz normal şartlarda belediye sınırları içerisinde taşımaya imkân vermiyor idi, biz 81 il valiliğine bu çerçevede depremzede öğrenciler için mevzuattaki bu hükmü esnetmelerini, onların taşınmalarında kolaylık sağlamalarını kendileriyle paylaşmış olmuş. Yine aynı şekilde bölgedeki arkadaşlarımız özel öğretim kurumlarıyla konuşarak dernek temsilcileriyle, özel okullardan 1 yıl süreyle ücretsiz yararlanmaları için kontenjanımızı bu yıl için de dernek temsilcileriyle konuşarak tekrar devamını temin etmiş olduk. Burada da talep olursa kontenjanları ölçüsünde özel okullar bize bu anlamda destek olacak" bilgisini paylaştı.

"ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Öğretmenlere yönelik bir dizi iyileştirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi öğretmenlerimiz yaz aylarında öğretmenevlerini kullanmakta sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Biz, öğretmenevlerinde öğretmen arkadaşlarımızı hem ücret olarak hem de kapasite olarak yer ayrılmasıyla ilgili bazı değişiklikler yaptık. Yine aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızın sahadan, bize ulaştırdıkları problemlerden, özellikle yer değiştirme süreciyle ilgili öğretmen arkadaşlarımız açısından önemli düzenlemeler gerçekleştirdik."



"ÖZEL OKUL SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTIYI ÇÖZMEYE ÇALIŞTIK"

Velilerin özel okul ücretleriyle ilgili talep ve beklentilerine değinen Bakan Tekin, geçen hafta Özel Öğretim Kurulları Yönetmeliğinde bir değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, "Velilerin şöyle eleştirileri vardı; özel okul ücretleri sınırlandırıldı, ama özel okullardaki servis ve yemek ücretlerinde fahiş zamlar yapıldığı için veliler zor durumda kalıyorlar. Bu sorunların çözümü için özel okul temsilcileriyle bir araya geldik. Onların da talepleri oldu, bu talepler istikametinde biz gerçekleştirebileceğimiz talepleri yönetmelikte gerçekleştirerek bu sektördeki sıkıntıyı da çözmeye çalıştık. O da hem sektör temsilcilerinden, hem de velilerin eleştirilerini minimize etmek açsından ciddi geri dönüşleri oldu" değerlendirmesinde bulundu.

LİSELERE SINIF TEKRARI GELİYOR

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" cümlelerine yer verdi. İHA