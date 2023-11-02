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Çocuk Evleri Sitesi konferans salonunda düzenlenen programda Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz yaptığı konuşmada "Cumhuriyeti’mizin 100 yılını kutluyorum. Bu özel gün, Türk milletinin milli kimliğini kutlama ve geleceğe yönelik umutla bakma fırsatı sunmaktadır. Türkiye için çalışan, tüm kadrolar Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına yakışır bir ilerleme kaydedebilmek için büyük emek sarf etmeli. Cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına özveri ile çalışmak her bireyin önemli bir görevidir. Bu nedenle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi

Programa Alparslan Türkeş Huzurevinde misafir edilen Mehmet Güven ise "Akdeniz'e Doğru" şiiriyle kutlamalara katıldı.

İl Müdürü Abdullah Neşeli program sonunda yaptığı açıklamada “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılındayız. İlimizde günlerdir farklı kurum ve kuruluşlar tarafından birçok güzel ve anlamlı etkinlik düzenlendi. Cumhuriyetimizin 100. yılında çocuk kuruluşlarımızın bu programı bizleri gururlandırdı ve yarına güvenle bakmamızı sağlıyor ” şeklinde konuştu.

Gösteri ve renkli etkinliklerle devam eden buluşmada çocuklar doyasıya eğlendi.