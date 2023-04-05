Yerköy Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevinde gerçekleştirilen iftara Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerinin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini söyleyen Kaymakam Muammer Coşkun, katılımcılara teşekkür etti.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da "Aziz vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Onların aileleri ve gazilerimiz de bizim için önemli birer değerdir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. AA