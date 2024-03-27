Şefaatli mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Müjdat Karaca, yeni dönemde yapacak olduğu projeleri açıklamaya devam ediyor.

Yeni dönemde ilk işlerinden birisinin Kapalı Canlı Hayvan Pazarı olacağını belirten Başkan Karaca, proje hakkında detaylı bilgi verdi.

Şefaatli birçok yeni proje kazandırdıklarını belirten Karaca, “Yeni dönemde ilk işlerimizden birisi olacak Kapalı Canlı Hayvan Pazarını ilçemize kazandıracağız. İçerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan padokları, idari bina, mescit, veteriner odasından oluşacak. İlçe ekonomisine katkı ve hayvan alım satımının sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi adına gerekli imkanları sağlamış olacağız” şeklinde konutu.

“EV HANIMLARINI DETEKLEYECEĞİZ”

Yeni dönede ev hanımlarını da unutmayan Karaca, işyeri açan ev hanımlarına belediye hizmetlerini ücretsiz vereceklerini belirtti.

İşyeri açan ev hanımlarının belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Karaca, “Ev hanımlarımız yapmış oldukları çalışmalar ile ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizlerde yeni projelerimiz ile ev hanımlarımızı destekleyeceğiz. İşyeri açan ev hanımlarına belediye hizmetlerini ücretsiz vereceğiz. İskele Çarşı Projemizin hayata geçmesiyle birlikte ‘Yöresel Ürünler Sokağı’ nda çok sayıda ev hanımının iş yeri açmasını planlıyoruz” dedi.