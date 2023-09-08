Her yıl yaz sonunda domatesler bahçelerden özenle toplanıyor daha sonra domatesleri ikiye bölerek tuzlanıp, bir gün bekletilmesinin ardından odun ateşinde kaynatılıyor. Son olarak ise kadınlar, yaptıkları salçaları kavanozlara koyarak kışa hazırlık yapıyor.

Organik olarak yetiştirdikleri domatesten elde ettikleri saçların fabrikasyon salçaya göre yoğun rağbet gördüğünü dile getiren köy sakinlerinden İhsan Vural yaptığı açıklamada, "Biz kendi domatesimizi kendimiz ekip salçamızı odun ateşinde kendimiz yaparız. Fabrikasyon salça bize çok lezzetli gelmiyor. Yaptığımız salçanın lezzeti de bir başka olur. Köyümüzde bu bir gelenek haline gelmiş. Dışarıda satılan salçaların nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Hijyenik mi, değil mi bilen yok. Ata tohumlarından ektiğimiz domatesleri bahçeden topladıktan sora ikiye böldüklerini ve elleriyle ezdikten sonra bir süre tuzda bekletiyoruz. Gece sabaha kadar az tuzda bekletilen domateslerin odun ateşinde 5 Saat sonra kavanoz alıyoruz ve Şehir dışındaki akrabalarımıza bile odun ateşinde yaptığımız salçadan gönderiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)