Ekipler tarafından Şehirlerarası yolcu taşıyan araç denetimi, alkol ve uyuşturucu madde denetimi, radarlarla hız denetimi, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımı denetimi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehirlerarası yolcu taşıyan araç denetimi kapsamında 25 bin 868 araç ve sürücü denetlendi. 89 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı tespit edildi. 162 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi. 100 araçta takograf kullanmadığı tespit edildi. 89 sürücünün ve yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi. 73 araç ve sürücünün karayolu taşıma kanunu ve yönetmeliğine uymadığı tespit edildi. Bin 298 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Alkol ve Uyuşturucu madde denetimi kapsamında 01-03 Eylül tarihleri arasında bin 192 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 55 sürücünün teknik cihazlar ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak alındı. 7 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 39 bin 774 araç ve sürücü denetlendi. Radarlarla hız denetimi kapsamında 02-04 Eylül tarihleri arasında 20 bin 359 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı. Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımı denetimi kapsamında 31 Ağustos ve 01 Eylül 2023 tarihlerinde 48 aracın mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bulunduğu ve kullandığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir