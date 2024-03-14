Yerel seçimlerin ardından, ekonomik belirsizlik ve artan enflasyonla birlikte vatandaşlar vergi cephesinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi, vergi gelirlerini artırmak için vatandaşların cebindeki parayı hedef alıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışı olmayacağını açıklasa da, uzmanlar vatandaşları bekleyen vergi cezaları konusunda uyarıyor.

31 Mart seçimlerine girerken artan vergiler ve durdurulamayan enflasyon, vatandaşların alım gücünü zorluyor. Şimşek'in vatandaşları rahatlatan açıklamalarına rağmen, Maliye'nin seçim sonrası vergi artışı için hazırlıklar yaptığı iddia ediliyor.

Uzmanlar, Şimşek'in vergi reformu adı altında yeni vergi cezaları getirebileceğini belirtiyor. Kira geliri gibi beyan edilmemiş gelir kalemlerinden alınacak vergi cezalarının vatandaşları beklediği ifade ediliyor.

Karar Gazetesi'nin manşetinde yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı seçim sonrası eski vergi dosyalarını incelemeye alacak. Kira geliri, ev alım satım geliri gibi alanlar mercek altına alınacak ve eksik beyanda bulunanlara vergi cezası kesilebileceği belirtiliyor.

Ekonomi yönetimi, vergi gelirlerini artırmak için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe alacak. Bu sayede, vergi kaçaklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık verilerine göre, geçen yıl yapılan vergi incelemelerinde 60 bin mükellefin toplamda 47 milyar lira vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi. En fazla matrah farkının KDV'de olduğu belirtilirken, vergi uzmanları vergi adaletsizliğinin önlenmesi için gelir eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

Son dönemde yaşanan vergi affı tartışmalarıyla birlikte, vatandaşlar vergi politikaları ve gelir dağılımı konularında endişelerini dile getiriyor. Şimşek'in vergi ödemeyenlerle ilgili sert açıklamaları ise vatandaşları tedirgin ediyor. Uzmanlar, adil bir vergi sistemi için şeffaf ve etkili bir planın olması gerektiğini vurguluyor.