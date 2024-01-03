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1998 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er Halit Aksu'nun, Kadıgüllü köyündeki baba ocağını ziyaret etti.

Ziyarette şehidin annesi Gülnadiye ve babası Nuri Aksu ile bir araya gelen Kaymakam Demir, aile bireyleriyle uzun bir süre görüştü.

Kaymakam Demir, şehit annesi ve babasından herhangi bir talepleri olup olmadığını sorarak şehit ailelerinin daima emirlerinde olduklarını yineledi.

Demir, “Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerlilerimizdir. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şehit ailesi ziyaretinde Kaymakam Demir’e, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdür vekili Ersin Salman eşlik etti.