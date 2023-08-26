Sana İstanbul'u Bırakıyorum adlı eser 2023 yılında Cağaloğlu Yayınevi şiir tarafından baskısı yapılan eser okurları ile buluştu. Bu eser insanın ruhuna ve doğasına ilişkin samimi bir gözlemin ve düşüncenin ürünü olmasındandır ki buna eş değer ölçüde okunmasını ümit ediyoruz

Dahası, eğitimin ya da zorlamanın değil, tutkunun adıdır şiir

Bu eserin bölümleri, çoğunlukla, şiir keyifle okuyacağınız şiirlerde kimi zaman kendi ruhunuzu bulabilirisiniz. Saçlarınızın arasından papatya demetleri akıp bahara doğru yol alacak, belki Kızkulesi karşısı, belki Kadıköy rıhtımına uğrayıp bir çay eşliğinde denizi seyre dalarsınız huzurlu okumalar diliyoruz.

Şiir.

Baktım bir sana bir de kendime İstanbul!

Şöyle durdum sukut ettim

Al bayrağa yüzüm döndüm

Dalgalandı Fatih’i gördüm

İstanbul, ruhumun aynası

Kalk gidelim buralardan

Toprak toprak diyar diyar

Alalım Abdulmuttalip’in aynasını

İki cihan şelalesini

Sonra ağlar Eyüp nasıl

Ayasofya güller hası

Kalk gidelim İstanbul’um

Toprak toprak diyar diyar

Kız Kulesi iskelesi

Güneşimin ilk batışı

Denizdeki dalga sesi

Söylesene kimin nesi

Eminönü kunduracısı

Toplasın bütün kunduralarını

Kapalı çarşı ayakkabıcısı

Sevdiği rengini alsın da gelsin

Çifte minareyi duyup da kalsın

Ezan-ı Muhammed’iseherde

En derin valizine koyup da alsın

Evliyalar uyanıp gelsin

Ruhunu arşına alıp da gelsinİstanbul!

Ruhumun timsali güneşim

Topla artık gitme vakti vaktidir

Sabah kahvehanelerini uyandır

Simit kırıntılarını dök yerlere

En beyaz gülümsemeni seç

Düş yollara vakit senin vaktindir

Mecidiyeköy en derin emsalin

Yolların kara koyun misalin

Bütün biletleri kes at bugün

Vagonlarını boşalt da gel

Metro tramvay uğurla da gel

Kaldırımdaki en son insan

Kıbleni inşa et

Köşe başı durakladım

En son seni sayıkladım

Üsküdar İskelesi’nde durup

Ilık çayı yudumladım

İstanbul kadim şehrim

Kalk gidelim ruhumun aynası...