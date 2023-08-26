Dağ başında duman aklı ummana

Attığımdan beri bin pişman oldum

Akışını bırakırken zamana

Yattığımdan beri bin pişman oldum

Aşkın deryasına son defa bakıp

Yüreğim közlendi ciğerip yakıp

Ardıma bakmadan kapıyı çekip

Gittiğimden beri bin pişman oldum

Ruhumda geçmişin ızdırabı var

Sermayem azaldı elde yoktur kar

İzinsiz bağıma giren baykuşlar

Öttüğünden beri bin pişman oldum

Zalimler mazluma tuzaklar kurup

Yalnız kalışımda dertleri sarıp

İdam sehpasına bir tekme vurup

İttiğimden beri bin pişman oldum

İdrisim nefrete yer yoktur dinde

Sevenlerim vurur darbeler kinde

Bu hasret gemisi dost denizinde

Battığından beri bin pişman oldum

