MZT şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zeka tarafından yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda Samsun'un ismi de değiştirildi ve artık "Samsara" olarak anılıyor. Samsun sadece bu değişikliği yaşamayan il değil; birçok ilin ismi de aynı şekilde değiştirildi.

Yapay zeka, Samsun'un adını "Samsara" olarak değiştirdi. Tokat, artık "Kalevana" olarak adlandırılırken, Yozgat ise yeni ismi olan "Boğazlıyan" ile anılmaktadır. İstanbul ise yapay zeka tarafından "İstarmoni" olarak yeniden adlandırılırken, Ankara ise geleneksel bir isim olan "Atatürk" ile anılmaya devam ediyor. Bu değişiklikler Türkiye'nin coğrafi isimlerinde önemli bir dönüşümü temsil ediyor. (Haber Merkezi)