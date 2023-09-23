Devir teslim törenine Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan görevi devreden Ülkü Ocakları Sorgun İlçe Başkanı Mustafa Yıldız, “11 aydır sürdürmüş olduğum Sorgun Ülkü Ocakları Başkanlığı görevimi Yozgat İl Ocak Başkanı İrfan Şahbaz’ın takdirleriyle Fatih Gökkaya’ya devretmiş bulunmaktayım. Bu süreçte başta yiğit ocak teşkilatım, canciğer kardeşlerim olmak üzere, ocağımıza emek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise, “İnandığı kutsal davası uğruna gece gündüz demeden ve hiç bir menfaat gözetmeksizin görev yapan Mustafa Yıldız kardeşime başarılı çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, devraldığı sancağı daha da ileriye taşıyacağına canı gönülden inandığım Fatih Gökkaya kardeşime de yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)