İl merkezi ve İlçelerde uygulama kapsamında 268 personel, katıldı.

Yozgat Valiliğinde yapılan açıklamada, “84 Ekip ile Yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği tespit edilen 375 farklı adres ve 21 noktada yapılan uygulamalarda, 113 Umuma açık işyeri, 2 Metruk bina, 6 Terminal kontrol, edilmiş, 155 Suriye uyruklu, 83 Irak uyruklu, 63 Afgan uyruklu, 7 Pakistan uyruklu, 193 diğer yabancı uyruklu, 1509 Türk vatandaşı olmak üzere toplamda; 2010 şahıs, 82 araç sorgulandı” ifadelerine yer verildi. (Mustafa Babayiğit)