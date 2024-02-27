Tatlı yedikten sonra su içmek sağlıklı mı? Şeker oranı yüksek besinleri tükettikten sonra su içmenin zararlı olup olmadığı merak ediliyor. Uzmanlara göre, bu davranış sağlık açısından çok tehlikeli olabilir. Çünkü tatlı yenildikten sonra içilen su, ani şeker yükselmesine neden olarak kalp krizi ve inme riskini artırabilir.

Uzmanlara göre; tatlının ardından kesinlikle su içilmemeli. Su, ani şeker yükselmelerine neden olabilir ve bu da kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Tatlıdan hemen sonra su içmek şekeri yükseltebilir.

Az miktarda tüketildiğinde bile tatlı gıdalar vücutta şekerin yükselmesine neden olur ve bu da vücutta bir dengesizlik yaratabilir. Su da bu süreci hızlandırabilir ve sindirim asitlerinin sulanmasına sebep olabilir. Bu nedenle, tatlı yedikten sonra sadece ağızda oluşan asit tabakasını düzenlemek amacıyla 1-2 yudum su içilebilir, ancak bol su içmekten kaçınılmalıdır.

Tatlı ile birlikte hangi içecek tüketilebilir? Genel olarak, şerbetli tatlılarla birlikte taze süt tüketimi önerilmektedir. Hem tatlıyı yumuşatır hem de birbirleriyle uyumlu gıdalardır. Sütlü tatlılar, yaş pasta, kadayıf, baklava veya cezerye tüketirken şekersiz çay ya da sade kahve gibi sıcak içecekler tercih edilebilir. Ekşi ve tatlı tatları karıştırmayı sevenler için ise tatlıyı yedikten sonra ekşi meyveler tüketilebilir ve şekeri dengelenebilir.