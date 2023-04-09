Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Okul Öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen sportif etkinliklerin devam ettiği bildirildi. Açıklama, müdürlüklerin resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Amacı öğrencilerin spor yapma alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek olan bu etkinliklerde, ilkokul çağındaki öğrencilerin aktif olmaları, fiziksel aktiviteye yönelmeleri, takım ruhu ve dayanışmayı pekiştirmeleri amaçlandığı söylendi.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tarz sosyal faaliyetlerin öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda psiko-sosyal gelişimlerine de katkı sağlamakta olduğunu belirtti.

Açıklamada, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür edildi ve öğrencilerin spor yaparak fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumalarına destek olan bu tür etkinliklerin sıklıkla düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. Haber Merkezi