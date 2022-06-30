Sağlık çalışanlarına eğitim

Eğitimci Nursel Fırat tarafından konferans salonunda Klinikler, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Acil Servis ve Yoğun Bakımda görev yapan sağlık çalışanlarına verilen eğitimin oldukça verimli geçtiği bildirildi. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Eğitime olan katkılarından dolayı Nursel Fırat’a ve katılım sağlayan çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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