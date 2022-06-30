Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.401,96
ALTIN
973,95
DOLAR
16,70
STERLİN
20,35
EURO
17,51

Sağlık çalışanlarına eğitim

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından hizmet içi eğitimler kapsamında ‘Kronik Yara Bakımı’ konulu eğitim düzenlendi.

30 Haziran 2022 Perşembe 02:14
Sağlık çalışanlarına eğitim

Eğitimci Nursel Fırat tarafından konferans salonunda Klinikler, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Acil Servis ve Yoğun Bakımda görev yapan sağlık çalışanlarına verilen eğitimin oldukça verimli geçtiği bildirildi. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Eğitime olan katkılarından dolayı Nursel Fırat’a ve katılım sağlayan çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençleri koruyalım
Gençleri koruyalım
SINIR TANIMAYAN HİZMET
SINIR TANIMAYAN HİZMET
Sağlık taramalarına devam
Sağlık taramalarına devam
Beldede sağlık taraması
Beldede sağlık taraması
Başarılı bir ameliyat daha
Başarılı bir ameliyat daha
Elleriniz titriyorsa dikkat!
Elleriniz titriyorsa dikkat!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim