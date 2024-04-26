Samsun’da sağlık çalışanı iki kadın, evlerine çağırdıkları şahsı ’darp ve gasp’ ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı. Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.