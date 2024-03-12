Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. İşçi alımı için adaylar, İŞKUR aracılığıyla başvurularını tamamladı. Başvuruların ardından adaylar arasında canlı yayında kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 2024 işçi alımı kura çekimi tarihi, saati ve detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ:

Kura çekimi, 18-19 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da saat 09:00 ile 18:00 arasında gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ YAYIN KANALI VE BİLGİLERİ:

Kura çekimi, canlı olarak Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabından aktarılacak.

MÜLAKAT YAPILMADAN İŞE ALIM SÜRECİ:

İşçi alımı sürecinde mülakat yapılmayacak ve alım süreci 2 gün içerisinde tamamlanacak.

KURA SONUÇLARI VE BRANŞ DAĞILIMI:

Kura sonuçları, çekilişin yapıldığı 18-19 Mart günlerinde hemen açıklanacak ve sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden yayınlanacak.

İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için gerçekleştirilecek kura çekimi, adaylar için önemli bir adım olarak bekleniyor.