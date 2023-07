Kırgızistan’dan 3, Azerbaycan’dan 1 ve yurt içinden de 3 ressam katıldı. Kapadokya’da açık hava manzarasında önce resimlerini çizdi daha sonra da tarihi Uçhisar kalesinde eserlerini sergiledi. Trabzon’dan katılan Ressam Orhan Zafer yaptığı açıklamada, “Tarihi Uçhisar Kalesini, modern sanat galerisine dönüştürdük. Grubumuzda 3’ü Kırgız, 1’i Azerbaycan’dan olmak üzere toplamda 7 ressamız. Uçhisar’ın sadece doğal güzelliğini değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin de modern yüzünü, sanatını da bölgeye gelen turistlere göstermek, Türk Kültürü hakkında da bilgi vermek ve buradaki turistik faaliyetleri çeşitlendirmek amacıyla sanatsal bir dokunuş yapıyoruz. Biz sanatçılar olarak burada bulunmaktan son derece keyif duyuyoruz. Uçhisar kalesinde sanatçılarla ile birlikte yaptığımız çalışmalar ay sonuna kadar sergilenecek. Kapadokya inanılmaz bir kare. Muhteşem bir doğa. Bütün insanları etkilediği gibi sanatçıları daha da derinden etkiliyor. Çok besleyici bir coğrafya. Ülkemizde çok nadir rastlanılan güzelliklerden bir tanesi” dedi. Zafer, “Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte açık havada çalışma yapıyoruz. Bunun özel tarafı, ışığı gözlemliyorsunuz, renkleri farklı saatlerde farklı tonlarda görüyor ve ona göre resmediyorsunuz. Ayrıca açık havada resim yaptığınızda güçlü bir gözlem bilincine sahip oluyorsunuz” dedi.

Azerbaycan’dan Kapadokya’ya 4. kez geldiğini ifade eden Ressam Arstan Dukuev yaptığı açıklamada, “Ben 6 aydır buradayım. Türkiye’de resim çiziyorum. Yurt içinde Giresun, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok yeri resmettim. Türkiye bir ressam için hem çok uygun bir yer hem de sanatçı için ilham kaynağı. Kapadokya’ya ve Uçhisar’a 4. defa geliyorum. Geçmiş yüzyıllara ait eski bir tarihi ve zengin bir kültürü var. Burası çok sakin yer, buraya geldiğimde bambaşka bir dünyaya gelmiş gibi oluyorum. Burada ki her bir kayalık her bir taş sanatçı için ilham kaynağı oluyor” şeklinde konuştu.

Uçhisar’ın derin bir ruha sahip olduğunu vurgulayan Ressam Mümin Candaş ise yaptığı açıklamada, “Trabzon’da yaşıyorum. Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini resmetmek ve onları yerinde görmek için arkadaşlarımla beraber seyahatlerimiz oluyor. Bu seyahatler çerçevesinde bu dönemde de Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyetler beşiğinin en önemli ve derin ruha sahip bir yeri olan Uçhisar’da etkinlik için bir araya geldik” dedi.

Canlı performans çalışması yaptıklarını belirten Candaş, “Kapadokya başka bir doku. Sadece yerin üzerinde değil yerin altında da yaşayan bir ruha sahip. Bastığınız toprakların aslında birçok insanın birçok medeniyetin göz bebeği haline gelmiş. Kapadokya üretimin bireysel ve manevi duyguların çok yoğun yaşandığı yer. Burası sadece biz sanatçılar için değil tüm dünya medeniyetleri ve insanları için çok önemli bir nokta. Bütün bunların bilincinde bir sanatçı olarak Kapadokya benim için çok özel. Burada çalışma yaparken doğaya yetişmek imkânsız. Ancak hissedebildiğiniz veya onu resmedebildiğiniz noktada ona kattığınız ruh oradaki medeniyet veyahut toprakların size verdiği etki resimlerimize yansıyor. Açık havada resim yapmak insana haz, heyecan ve aynı zamanda hızda katıyor. Çünkü anı yakalamak belgelemek o anda o duyguyu vermek zorundasınız. Özellikle her bir bölgesi tablo olan Kapadokya’da açık havada resim yapmak çok daha özel. Kapadokya’nın her açısı her noktası ve her mevsimi ayrı bir güzel” ifadelerini kullandı. İHA