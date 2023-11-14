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Rekabet Kurulu, Farmatek ve L'Oreal Türkiye dahil olmak üzere 9 kozmetik şirketine yönelik başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.

Kurul, kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren bu şirketlere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi. Kurul'un kararıyla belirlenen toplam ceza miktarı 7.9 milyon TL oldu. Şirketler, yeniden satıcıların fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle rekabeti ihlal etmişlerdir. Verilen idari para cezalarının detayları ise şu şekildedir:

Ayaz ve Ortakları Ltd. Şirketi: 1.083.338,41 TL

SB Grup Kozmetik Anonim Şirketi: 184.675,76 TL

Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ: 1.217.437,18 TL

ELCA Kozmetik Limited Şirketi: 7.909.453,64 TL

Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ: 2.716.256,69 TL

Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ: 925.805,74 TL

L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ: 87.387.007,53 TL

Rebul JCR Kozmetik Pazarlama AŞ: 5.357.950,92 TL

Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti.: 1.784.584,28 TL