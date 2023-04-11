Polis ekipleri tarafından etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla suçlarla mücadelede vatandaşların desteğini alarak sıkıntılı durumların önüne geçmek, acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için teknolojik imkânlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığı oluşturmak, olaylara daha seri müdahale imkânı sağlamak amacıyla UYUMA, Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına acil müdahale uygulaması olan hayata geçirilen KADES ve çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını arttırmak için hayata geçirilen HAYDİ ile En İyi Narkotik Polisi Anne uygulamaları hakkında bilgi verildi. Haber Merkezi