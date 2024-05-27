Çorum’da bir çocuk parkında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. (24) Kapaklı 43 . Sokak üzerindeki çocuk parkında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Mustafa S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.