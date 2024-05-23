Bankalar arası para transferi işlemlerinde devrim niteliğinde bir yenilik hayata geçirildi. Merkez Bankası tarafından duyurulan yeni sistemle birlikte, IBAN ile EFT, havale ve FAST işlemleri köklü bir değişime uğruyor. Artık para transferleri, bu yeni sistem üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilecek.

FAST ÖDEME İSTE KATMAN SERVİSİ DEVREDE

Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu yenilikle birlikte bankalar, gerekli hazırlıkları tamamladı ve mobil uygulamalarına yeni butonlar ekledi. IBAN bilgilerini paylaşan herkes, banka üzerinden ödeme talep edebilecek.

TÜM BANKALARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Mobil bankacılık kullanıcıları artık para gönder butonunun yanında ödeme iste butonunu da görecekler. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla hayata geçen FAST Ödeme İste Katman Servisi, alacaklıların borçlularından ödeme talep etmelerini mümkün kılıyor. Bu yeni servis sayesinde, IBAN bilgisi üzerinden borçlu olduğunuz kişi sizden ödeme talebinde bulunabilecek ve işlem alacaklı tarafından başlatılabilecek.

ÖDEME TALEBİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ödeme talebi alacaklı tarafından gönderildiğinde, borçluya bir bildirim mesajı ulaşıyor. Bu mesaj onaylandığında, ödeme işlemi gerçekleşiyor. Yeni sistem, iki kişi arasındaki para transferlerinde, ödemenin alacaklı tarafından başlatılmasına olanak tanıyor.

IBAN BİLGİLERİNİZLE PARA İSTEYEBİLECEKLER

Yeni dönemle birlikte ev sahibi-kiracı ilişkileri de değişiyor. Örneğin, kira ödemenizi geciktirdiğinizde ev sahibiniz sizden ödeme talep edebilir. Benzer şekilde, öğrenciler de ebeveynlerinden mobil bankacılık aracılığıyla para isteyebilecek. Borçlu olduğunuz kişiye IBAN bilgilerinizi verdiyseniz, ödeme yapmanız gerektiğine dair bir mesaj alabilirsiniz. Bu nedenle, gelen mesajı onaylamadan önce talep edilen miktarın doğru olduğundan emin olmanız gerekiyor.

YENİ ÖDEME SİSTEMİYLE PARA TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen "Ödeme İste" uygulaması, vatandaşların acil para ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Yeni sistemde, alıcı kişi gerekli bilgileri girerek göndericiden para talep edebiliyor. Borçlu taraf bu talep mesajını onayladığında, istenen ödeme anında alıcının hesabına aktarılıyor. Böylece, para transfer işlemleri artık alacaklı tarafından başlatılabiliyor ve daha hızlı gerçekleşiyor.

Bu yeni sistemle birlikte, şimdiye kadar sadece tek taraflı işleyen para transfer işlemlerine yeni bir boyut eklenmiş oluyor. Bankalar arası para transferi artık daha hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu hale geliyor.