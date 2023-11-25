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Eskişehir’de pancar yüklü römorka arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza Bilecik-Eskişehir karayolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinde seyreden 34 FNA 416 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Kaynakçı, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kendisiyle aynı yönde seyreden Tahsin Çelik idaresindeki 26 TA 862 plakalı ve pancar yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpma sonucu otomobilde büyük hasar oluştu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Mustafa Kemal Kaynakçı yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolunda ulaşım kaza nedeniyle tek şeride düştü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.