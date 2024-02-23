Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, C.G. idaresinde 06 DVY 183 plakalı BMW marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si ağır 4 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.