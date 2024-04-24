Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin refüj bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Konya Ankara Kara yolu Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.K. (34) idaresindeki 07 BIT 486 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan K.T. (21) yaralanırken, otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın otomobil sürücüsünün uyuması sonucu meydana geldiği iddia edilirken, tahkikat başlatıldı.