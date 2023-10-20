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Osteoporoz hakkında bilgi veren İl Müdürü Şahin, “Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemiklerdeki kalsiyum kaybının artması sonucu kemiklerin, sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması ile daha zayıf ve kolayca kırılabilen hale gelmesidir” dedi.

Tüm iskeleti etkileyen sistemik bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Fatih Şahin “Her 4 kadından ve her 8 erkekten birinde görülen osteoporoz; spordan uzak, hareketsiz yaşam ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerle son yıllarda daha da sık görülmeye başlanmıştır. İleri yaş hastalığı olarak bilinse de bu nedenler yüzünden erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

NELER OSTEOPOROZA NEDEN OLUYOR?

Hareketsiz yaşam tarzı ve yetersiz fiziksel aktivite osteoporoz için önemli risk faktörlerindendir. Diğer taraftan güçlü kemiklerin oluşmasında sağlıklı bir beslenme temel bir role sahiptir. Kalsiyumdan fakir beslenmenin hastalığı tetiklediği bilindiği için, alınan besinlerin Kalsiyum, D vitamini ve proteinleri yeterli miktarlarda içermesi önerilmektedir. Ayrıca taze sebze ve meyvelerin dengeli bir biçimde diyette bulunması önerilir. Sigara ve aşırı alkol kullanımının da osteoporoz riskini artırdığı bilinmektedir.

NASIL TEŞHİS KONULUYOR?

Maalesef hastalık sessiz ilerlemekte ve genellikle belirti vermemektedir. En sık omurlarda, uyluk kemiğinde ve el bilek kemiklerinde kırıklar ile ortaya çıkmaktadır. Kırıklar gelişmeden hastalığı saptamak son derece önemlidir. Erken teşhis için özellikle 50 yaşını geçen kadınların osteoporoz taramasından geçmesi önem arz etmektedir. Bu tarama, kemik mineral yoğunluğunun ölçümü, bazı kan tetkikleri ve gereklilik halinde radyolojik tetkikleri içermekte ve kısa sürede konulabilmektedir.

OSTEOPOROZDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Düzenli ve dengeli beslenme yanında hareketsiz yaşamdan uzak durmanın ve yaşımıza uygun egzersizlere günlük yaşamımızda yer vermenin osteoporozdan korunmada anahtar role sahip olduğu unutulmamalıdır. Kemiklere yük bindiren egzersizlerin, ne zaman yapılmaya başlanırsa başlansın kemik kütlesinde artışa yol açtığı bilinmektedir. (Haber Merkezi)