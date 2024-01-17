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Valilik Makam Toplantı Salonunda, düzenlenen toplantıya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek katıldı.

Toplantıda bir açıklama yapan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Kalkınma Ajansları, ülkemizde refahın dengeli olarak yayılması yönünde yapılandırılmış önemli aktördür” dedi.

Bölgelerin kalkınması amacıyla üstlendikleri öncü rol ile ajanslar, hizmet verdikleri bölgelerde yenilikçi, üretimi ve istihdamı arttıran projeler uygulamakta, büyüme potansiyellerinin açığa çıkarılması, iş ve yatırım ortamının, iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Vali Özkan, “Bu yıl içerisinde kuruluşunun 15’inci yılını dolduracak olan Kalkınma Ajansımızın, Bölgemizde desteklediği bin 200’e yakın kalkınma odaklı proje bulunmaktadır. Sağladığı mali desteklere ek olarak Kalkınma Ajansımız, nitelikli bilgi ve strateji üreterek bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalarını gayretle sürdürmektedir. Ülkemizin kalkınma vizyonu doğrultusunda 2024-2028 yıllarını kapsayacak, bu dönemde ülkemizin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan On İkinci Kalkınma Planı uygulama girmişken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ajansımız da 2024-2028 dönemi Bölge Planı hazırlıklarını yürütmektedir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sonrasındaki ilk beş yılı kapsayacak ‘2024-2028 TR72 Bölge Planı’ çalışmaları tamamlandığında her bir hedef ve öncelik alanında belirlenen proje fikirleri de illerimizdeki yatırımcı kurum ve kuruluşlarımız için yol gösterici olacaktır. İlerleyen günlerde Bölge Planı’nın Cumhurbaşkanlığınca onaylanması ile beraber bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar için daha fazla ayrıntıyı paylaşıyor olacağız” diye konuştu.

Oran Kalkınma Ajansının gündeminde olan işleri ele aldıklarını dile getiren Vali Özkan, “Projelerin uygulama süreçleri ile değerlendirmelerde bulunacağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) için başlatılan ön başvuru süreçlerine ilişkin de bilgi alacağız. Bu vesile ile Ajans tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta desteklenen bütün projelerin başarı ile tamamlanması için her birini yakından takip ettiğimizi, proje havuzuna bölgemizin ihtiyaçlarına en uygun olanlarını eklemek için gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.