Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, projelerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Bozok Kent ve Uluğbey projelerini açıklayan MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, vatandaşlara projeleri hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor.

Yozgat Belediye Başkanı seçildiğinde Yozgat’ı iki tepe arasındaki sıkışıklıktan kurtaracağını aktaran Açıkel, “Bozok Kent” adını verdikleri projeyle her türlü afete karşı hazırlıklı, çevreye duyarlı, yatay mimarisi, sosyal donatıları ve yeşil alanları ile marka Yozgat vaat ettiklerini dile getirdi.

Açıkel, “Uluğbey” ismini verdiği proje ile ise bir “Bilim ve Sanat Merkezi” kuracaklarını ve Yozgat'ın gençlerinin eğitimde çağ atlayacaklarını anlattı.

“Bozok Kent” ile ilgili açıklamada bulunan Açıkel, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde Yozgat’ı iki tepe arasındaki sıkışıklıktan kurtaracağız. Bozok Kent adını verdiğimiz projeyle her türlü afete karşı hazırlıklı, çevreye duyarlı, yatay mimarisi, sosyal donatıları ve yeşil alanları ile marka Yozgat vaat ediyoruz. Çünkü Bozok’a değer, Yozgat’a değer” şeklinde konuştu.

“Uluğbey” projesi ile ilgili de konuşan Açıkel, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde ‘Uluğbey’ ismini verdiğimiz projemiz ile bir ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ kuracağız. Bu sayede çocuklarımız; eğlenerek bilim ve sanat ile tanışacak Yozgat'ımın gençleri eğitimde çağ atlayacak. Çünkü Gençlere Değer, Yozgat'a Değer” ifadelerini kullandı.