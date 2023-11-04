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“Olips İsrail malı mı? Olips Türk malı mı? Olips hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Olips, kökleri 1927 yılına kadar uzanan köklü bir markadır. 1956'dan itibaren İstanbul'da üretimine devam eden Kent Gıda ve Intergum Gıda San. ve Tic. AŞ tarafından üretilmektedir. 2002 yılında Cadbury tarafından satın alınan Olips, 2010 yılında Cadbury'nin Kraft Foods tarafından satın alınmasıyla bu önemli gıda şirketinin bünyesine katıldı. Olips, İsrail menşeli bir marka değil, Türkiye kökenlidir ve ülkemizin gıda endüstrisindeki uzun geçmişine sahiptir.