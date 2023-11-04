Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:41 07:05 12:29 15:17 17:44 19:03
Akdağmadeni 05:36 07:01 12:25 15:13 17:40 18:59
Aydıncık 05:39 07:04 12:27 15:15 17:41 19:01
Boğazlıyan 05:39 07:02 12:28 15:17 17:43 19:02
Çandır 05:37 07:01 12:27 15:16 17:42 19:00
Çayıralan 05:37 07:01 12:26 15:15 17:41 19:00
Çekerek 05:38 07:03 12:27 15:14 17:40 19:00
Kadışehri 05:37 07:02 12:25 15:13 17:39 18:59
Saraykent 05:38 07:02 12:27 15:15 17:41 19:00
Sarıkaya 05:38 07:02 12:27 15:16 17:42 19:01
Şefaatli 05:41 07:05 12:30 15:18 17:44 19:03
Sorgun 05:39 07:04 12:28 15:16 17:42 19:01
Yenifakılı 05:39 07:03 12:29 15:18 17:44 19:03
Yerköy 05:42 07:06 12:31 15:19 17:45 19:04Kaynak: Haber Merkezi