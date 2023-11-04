Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Çerezza İsrail malı mı? Çerezza Türk malı mı? Çerezza hangi ülkenin ürünü? Çerezza İsrail malı mı? Çerezza Türk malı mı? Çerezza hangi ülkenin ürünü?

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:41     07:05     12:29     15:17     17:44     19:03

Akdağmadeni    05:36     07:01     12:25     15:13     17:40     18:59

Aydıncık             05:39     07:04     12:27     15:15     17:41     19:01

Boğazlıyan         05:39     07:02     12:28     15:17     17:43     19:02

Çandır                 05:37     07:01     12:27     15:16     17:42     19:00

Çayıralan            05:37     07:01     12:26     15:15     17:41     19:00

Çekerek              05:38     07:03     12:27     15:14     17:40     19:00

Kadışehri            05:37     07:02     12:25     15:13     17:39     18:59

Saraykent           05:38     07:02     12:27     15:15     17:41     19:00

Sarıkaya              05:38     07:02     12:27     15:16     17:42     19:01    

Şefaatli                05:41    07:05     12:30     15:18     17:44     19:03

Sorgun                05:39     07:04     12:28     15:16     17:42     19:01

Yenifakılı            05:39     07:03     12:29     15:18     17:44     19:03

Yerköy                05:42     07:06     12:31     15:19     17:45     19:04

Kaynak: Haber Merkezi