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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:41 07:05 12:29 15:17 17:44 19:03

Akdağmadeni 05:36 07:01 12:25 15:13 17:40 18:59

Aydıncık 05:39 07:04 12:27 15:15 17:41 19:01

Boğazlıyan 05:39 07:02 12:28 15:17 17:43 19:02

Çandır 05:37 07:01 12:27 15:16 17:42 19:00

Çayıralan 05:37 07:01 12:26 15:15 17:41 19:00

Çekerek 05:38 07:03 12:27 15:14 17:40 19:00

Kadışehri 05:37 07:02 12:25 15:13 17:39 18:59

Saraykent 05:38 07:02 12:27 15:15 17:41 19:00

Sarıkaya 05:38 07:02 12:27 15:16 17:42 19:01

Şefaatli 05:41 07:05 12:30 15:18 17:44 19:03

Sorgun 05:39 07:04 12:28 15:16 17:42 19:01

Yenifakılı 05:39 07:03 12:29 15:18 17:44 19:03

Yerköy 05:42 07:06 12:31 15:19 17:45 19:04