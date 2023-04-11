Geçtiğimiz yıl ilk eseri olan “Kırk Dilimlik Aşk” adlı romanını okuyucularıyla buluşturan Yazar Doğan, şimdi de sade, durucu ve akıcı bir dille kaleme aldığı ve 1982 darbesi yıllarında yaşananları içeren yeni eserini “Eylül Günlüğü” adıyla kütüphanelerde kazandırdı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Kasabasının Ahmetfakılı mahallesinde (eski haliyle Ahmetfakılı köyünde) doğup, İstanbul’a yerleşen ve yaz aylarını baba ocağında geçiren Aziz Doğan, emeklilik yaşamını yazmakla geçirmeye azimli gibi gözüküyor. Geçen yıl kendi köyünde yaşanan gerçek hikayeyi romanlaştıran yazar, başka bir hikayeyi 260 sayfalık kitabının satırlarına taşıdı.

İstanbul caddelerinde dolaşırken rastladığı, mahpushane günlerinden sonra, Sivas nüfusuna roman kahramanı gencin, sevdiği kızın aşkıyla, Yozgat-Akdağmadeni ve Sorgun Ahmetfakılı köyü civarında yaşadığı olayların ardından İstanbul’a yerleşen roman kahramanı ile yaşadığı olaylar; sade, duru ve anlaşılabilecek akıcı bir uslüp ile kaleme alınmış.

Yozgatlı yazar Aziz Doğan’ın geçtiğimiz aylarda yayımlanan eser, meraklı okuyucularını bekliyor. Haber Merkezi