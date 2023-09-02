11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği yeni dönem öncesinde, kırtasiyelerde hareketlilik başladı.

Ülkemizde milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarına geri dönmeye hazırlanıyor. Bu dönem öncesinde defter, kalem, çanta gibi kırtasiye ürünlerine olan talep artarken, aynı dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle kırtasiye sektörü de etkilendi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve zamlarla mücadele eden vatandaşlar, kırtasiye alışverişi sırasında daha dikkatli davranıyor.

Veliler, özellikle defter, kalem gibi temel okul malzemelerinin fiyatlarının artmasından endişeli. Birçok veli, okulların açılmasından önce bu ürünleri almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor ve fiyatların daha fazla yükselmeden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Veliler, "Eğitim alanında olduğu gibi diğer alanlarda da yüksek fiyatlarla karşı karşıyayız. Okullar açılmadan önce çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz çünkü okullar açıldığında bu ürünlerin fiyatları daha da artabilir" şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kırtasiyelerdeki yoğunluğun artması bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelere olan talebin artmasıyla, sektördeki hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Melike Aslı Arslan