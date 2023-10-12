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Eğitim sisteminin temellerini güçlendirmek ve öğretmenlerin derslere daha fazla odaklanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler ve çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, öğretmenlerin gönlünü hoşnut edecek bir gelişme Türk Eğitim Sen'den geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye verilip verilmeyeceği konusu ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar:

24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE MÜJDESİ!

Yeni eğitim-öğretim döneminin yenilikleri hızla devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlere önlük hediye edeceği açıklanmıştı. Ancak Türk Eğitim Sen, maaş ikramiyesi talebinde bulunarak, öğretmenlerin ekonomik durumlarını daha fazla iyileştirecek bir adım atılmasını istedi.

Türk Eğitim Sen, yaptığı açıklamada, "23 Kasım'da öğretmenlere önlük hediye edilmesi yerine, maaş ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz" dedi. Bu ikramiyenin öğretmenler için çok daha anlamlı bir hediye olacağını belirterek, öğretmenlerin bu jesti büyük bir memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

DİLEKÇELER 81 İLE DAĞITILIYOR!

Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere önlük hediyesi yerine maaş ikramiyesi verilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Hazırlanan dilekçelerin, 81 ildeki milletvekillerine iletilmesi için şu ifadeleri kullandı: "Teklifimizi içeren mektubu tüm illerdeki ilgili milletvekillerine ileteceğiz."