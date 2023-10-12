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Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar, Makine ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 3 akademisyen, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden ise 3 akademisyenin Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında yer aldı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversiteden sıralamaya giren 6 akademisyeni, makamında kabul ederek, başarılarından dolayı kendilerini kutladı.

Üniversitenin her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da öncü olacağını ifade eden Rektör Yaşar, akademisyenlerin dünya sıralamasında yer almasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, başarılarının devam etmesini diledi ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından, 22 ana bilim dalı ile 174 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, patent sayısı, makale sayısı, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeler dikkate alındı.

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride sıralandı. Dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında Yıllık Etki" kategorisinde toplamda 210 bin 198 kişi, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise toplamda 204 bin 643 kişi listelendi. Türkiye sıralamasında; "Yıllık Etki" kategorisinde toplamda bin 395 kişi, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde toplamda bin 40 kişi listelendi. Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden ise 3 toplamda 6 bilim insanı Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenler ise şu şekilde; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt; "Yıllık Etki" kategorisinde; Dünya sıralamasında 26 bin 288. ve Türkiye sıralamasında 141. "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde; Dünya sıralamasında 183 bin 486. ve Türkiye sıralamasında 782. sıralarda yer aldı.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Bakır; "Yıllık Etki" kategorisinde; Dünya sıralamasında 177 bin 847. ve Türkiye sıralamasında 855 sırada yer aldı.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Uzam; "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde; Dünya sıralamasında 177 bin 262. ve Türkiye sıralamasında 457. sıralarda yer aldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ekici, Yıllık etki Kategorisinde; Dünya sıralamasında 24 bin 58, Türkiye sıralamasında 125. Sırada yer aldı. Kariyer Kategorisinde Dünya sıralamasında 163 bin 587, Türkiye sıralamasında ise 417. Sırada yer aldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu, Yıllık etki Kategorisinde; Dünya sıralamasında 104 bin 15, Türkiye sıralamasında 533. Sırada yer aldı. Kariyer Kategorisinde ise Dünya sıralamasında 359 bin 373, Türkiye sıralamasında ise 926. Sırada yer aldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kamacı, Yıllık etki Kategorisinde; Dünya sıralamasında 189 bin 310, Türkiye sıralamasında ise 902. Sırada yer aldı.