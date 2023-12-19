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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okul ziyareti kapsamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Özkan, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Özkan, “Şu dünyada sizin boşa geçireceğiniz zamanınız yok. Çünkü tam da geleceğe yatırım yapma dönemindesiniz. Her başarının bir bedeli var, başarıda tesadüfe yer yok. İyi çalışın, kendinize yatırım yapın ki, İnşallah iyi yerlerde olasınız. Şimdi sadece kendinizden sorumlusunuz. İleride güzel yerlerde olduğunuz zaman ailenize, devletinize, milletinize, çevrenize ve doğup büyüdüğünüz yerlere, büyük hayrınız olacaktır” dedi.