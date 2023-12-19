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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine" ilişkin uygulama tebliği 13 Ocak 2023 tarihi ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2024 yılında balıkçı gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerin anılan tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılacak.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2024 yılı “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine “ait başvuru takvimi ilgili balıkçıların İl ve ilçe Müdürlüklerine başvurmalarını istedi.

2024 yılı “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine “ait başvuru takvimi şu şekilde açıklandı: “08 ocak 2024 destekleme başvuru başlangıç tarihi, 16 şubat 2024 destekleme başvurusu yapılması ve SUBİS'e son kayıt tarihi, 19-23 şubat 2024 icmallerin askıya çıkarılması ve itirazların alınması ve değerlendirilerek karara bağlanması, 23 şubat 2024 askıdaki icmallere gelen itirazların karara bağlanması için son tarih, 26 şubat-01 mart 2024 kesin icmallerin genel müdürlüğe gönderilmesi, 19 nisan 2024 anketlerin SUBİS'e girilmesi için son tarih.”