Ziyaretinde çeşitli denetimler de yapan İlçe Milli Eğitim Müdür Aksoy, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

“HER DAİM YAN YANA”

Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giremeyen öğrencileri teselli eden ve telkinlerde bulunan Müdür Aksoy, çocuklarla oyun oynayarak sohbetler etti.

Ziyaret sonrasında yaptıkları hakkında bir açıklama yapan Müdür Aksoy, “Gümuşsu Ortaokulunu ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında; Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giremeyen öğrencimizi teselli ederek gelecek yıllara hazırlanmasını telkin ettik. Taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerimizle ve taşıma şoförlerimizle bir araya gelerek denetimlerde bulunduk. Yakan top oyununa eşlik ederek öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Sevgili öğrencilerimizle her daim yan yana olmaya onlarla heyecanlanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KONTROLLERİ YAPIYORUZ”

Taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerle ve taşıma şoförleri ile de bir araya gelen Aksoy, çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Taşımalı eğitim denetimleri de yapan Aksoy, “Öğrencilerimizin sağlıklı, hijyenik, güvenli, yasaların öngördüğü kriterlere uygun şekilde yolculuk yapmaları için kontrolleri yapıyoruz. Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere denetimler yapmayı sürdüreceğiz. İlçemizde okul servis araçları Okul Servis Aracı Denetim Formu'ndaki hususlara göre titizlikle kontrol ediliyor. Taşımalı eğitim yapılan okullara öğrenci taşınması esnasında okul servis aracında öğrenci harici yolcu alınmasına, araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmemektedir" ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi