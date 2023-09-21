Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yaptığı açıklamada, “Şehit Adem Canpolat Ortaokuluna yaptığımız ziyaretle ücretsiz yemek hizmetini yerinde inceledik. Fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanması açısından öneme haiz ücretsiz yemek uygulamasını devam ettiren Bakanlığımıza ve yemeği hazırlayan Öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Yemediğimizi Yedirmiyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)