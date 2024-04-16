Ulusal Süt Konseyi'nin kararıyla çiğ süt fiyatları yüzde 8,5 arttı! Detaylar habermizde:

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 8,5 oranında artırarak litre başına 14,65 TL olarak belirledi. Bu karar, 22 Ocak'tan bu yana belirlenen 13,5 TL olan fiyattan önemli bir artışı temsil ediyor.

Türkiye gündemini sıkça kurcalayan bir konu da zamlar…

Bu kez de serbest piyasada çiğ sütün fiyatına zam geldi. Süt fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli bir artış eğiliminde.

Süt fiyatlarındaki bu artış, Türkiye'de gündemi meşgul eden zamların son örneklerinden biri. Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli bir artış eğilimi gösteren süt fiyatları, bu güncellemeyle bir kez daha yükselişe geçmiş oldu.

USK'nin duyurusuna göre, çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatı, litre başına net 14,65 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip süt için geçerli.

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) duyurusuna göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere tespit edildi.

Üreticiler, bu fiyatın yanı sıra soğutma, nakliye ve diğer giderleri karşılamaları durumunda ilave ödemeler alabilecekler.

Duyuruda ayrıca, yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için 22 kuruşluk bir fark uygulanacağı belirtildi. Bundan sonra çiğ süt tavsiye fiyatının maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebileceği ifade edildi.

ÜRETİCİLER MEMNUN DEĞİL

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermesi üreticileri memnun etmedi.

Ancak, USK'nin aldığı karar üreticileri memnun etmedi. Üreticiler, süt fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 20'lik bir artışın olmadığını iddia ederek, çiğ süt alım fiyatının litre başına en az 16-17 TL olması gerektiğini savundular.