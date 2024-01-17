Her yörenin kendine ait bir şivesi ve deyişleri vardır. Yozgat’ın da yöresine özgü kelimeleri bulunur. Peki, bu kelimelerden “Çemkirme” ne demek? Bu kelimelerin anlamları nedir? İşte detaylar:

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Türkiye’nin tam ortasında ye alan Yozgat’ın kendine özel bazı deyişleri mevcuttur. Bu deyişler, Yozgat'ın zengin kültürel mirasından ve geleneksel yaşam tarzından kaynaklanan özgün ifadelerdir. Yerel halk arasında günlük konuşmada ve geleneksel etkinliklerde sık sık kullanılırlar. Bu deyişler, Yozgat'ın benzersiz kimliğini yansıtan önemli bir dil zenginliğini ifade eder.

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Yozgat’a özgü “Çemkirme” kelimelerinin ne olduğu ve anlamları araştırılıyor. Peki, bu kelimelerin anlamları nedir?

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ÇEMKİRME NE DEMEK?

Çemkirme: Sözle karşılık verme

Kaynak: Hakan Demirbaş