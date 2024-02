2024 Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Köseoğlu Mahallesi muhtara adayı Mithat Ceylan, Yozgat 1. Amatör Küme Ligi’nde mücadele veren Yozgat Esnafspor’u ziyaret etti

Köseoğlu Mahallesi muhtar adayı Mithat Ceylan, Yozgat Esnafspor’un oynadığı lig müsabakasını da yakında takip ederek kırmızı –beyazlı takımın Kulüp Başkanı Çetin Uyar’ın şahsında takım yönetimini, teknik heyet ve futbolculara başarı dileğinde bulundu.

Köseoğlu Mahallesi Muhtar adayı Mithat Ceylan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarına ilişkinde açıklamalarda da bulunan Ceylan, “Köseoğlu Mahallemizin her bir noktasını çok iyi biliyorum. Mahallemizi inşallah hak ettiği konuma taşımak için gayret göstereceğim. Yaptığımız ziyaretlerde kendi düşünce ve projelerimizi aktarırken, vatandaşlarımızdan ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de not alıyorum. Şu ana kadar şahsıma gösterilen ilgi ve alakadan memnumum. Toplumun her kesimi ile kucaklaşmak için yola çıktım. Bu çerçevede de ilimizin güzide amatör takımlarından Yozgat Esnaf sporumuzu ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunmak üzere futbolcu kardeşlerim ile bir araya geldim. Yozgat Esnaf Spora bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim. Bu tür ziyaretlerim bundan sonraki süreçlerde de devam edecek Yapılacak olan seçimlerin tüm muhtar adaylarımıza ve mahallemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Yozgat Esnaf Spor Kulüp Başkanı Çetin Uyar’da nazik ziyaretleri için Köseoğlu Mahallesi muhtar adayı Mithat Ceylan’a teşekkür ederek seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.