Beylikdüzü’nde sollama yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü sollama yapmak istedi. Bu sırada hızının yüksek olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü araca sol kapıdan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücü yere düştü. Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.