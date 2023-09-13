Minikler ders başı yaptı

İl Müftüsü Ali Gülden yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle İl Müftülüğüne bağlı Naciye Afet Şahin 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Kur’an Kursu'nda Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in destekleri ile yapılan tadilat ve onarım çalışmalarını yerinde görüp bilgi alan İl Müftüsü Gülden, 4-6 yaş grubu öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Gülden, "Bu güzel eğitim yuvalarında çocuklarımız kişisel beceri ve gelişim programlarının yanı sıra alanında uzman ve formasyon sahibi Kur'an Kursu öğreticilerimizin nezaretinde Kur’an-ı Kerim ve kendi yaş gruplarına uygun dini bilgiler öğrenecekler. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında çocuklar Kur’an-ı Kerim ile tanışıp değerler eğitimi alacaklar. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım ailemize, kendimize, memleketimize ve geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Yeni eğitim ve öğretim yılının çocuklarımız için de hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)