AK Parti binasında aday adaylık başvurusunu İl Başkanı Yusuf Başer’e teslim eden Koçak, Geçmişten geleceğe doğru Türkiye Yüzyılı'nda yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir şehir vizyonuyla yürümeyi, yaşam kalitesini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

“HİZMET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM”

Koçak yaptığı açıklamada, “Aydıncık’ta üç dönem hizmet etmekten duyduğum büyük mutlulukla hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Görevi emanet ettiğiniz süre içerisinde "Türkiye'nin 100. Yılı"na yakışır projeleri sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Bu sürecin her aşamasında gösterdiğiniz ilgi, sağladığınız destek ve katkılarınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi, bu deneyim ve birikimle, hizmet alanımızı ilimiz merkezi ve geneline yaymak üzere Yozgat'ımızın Belediye Başkan Aday Adaylığımı sizlerin değerli takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“YAŞAM KALİTESİNİ ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUM”

Geçmişten geleceğe doğru Türkiye Yüzyılı'nda yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir şehir vizyonuyla yürümeyi, yaşam kalitesini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini belirten Koçak, “Şehir yönetimine teknoloji entegrasyonu ile daha hızlı ve etkili çözümler sunacak, iletişimi her zaman zirvede tutacağım. Çevre dostu politikalarımızla yeşil alanlarımızı koruyacak, doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanacağız” dedi.

“HER KESİMDEN BİREYLERİN SESLERİNİ DUYACAĞIZ”

Koçak açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Sosyal sorumluluk projelerine özel bir önem vererek, her yaştan ve her kesimden bireylerin seslerini duyacağız. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarına yapacağımız yatırımlarla, çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacağız. Kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücüne katılımlarını teşvik eden projelerle, ekonomik kalkınmayı tüm toplumla birlikte gerçekleştireceğiz. Yozgat ve tüm ilçelerimizin tarihi ve kültürel mirasını koruyup, bu mirası modern şehircilik anlayışıyla harmanlayarak, hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerimizin huzur bulacağı bir Yozgat hedefliyoruz. Yozgat merkezi, ilçeleri ve uzakta yaşayan tüm hemşehrilerimizin, Yozgat için atan her kalbin fikirleri bizim için değerlidir. Bu yolda hep birlikte yürümek için sizlerin dualarına ve desteğine ihtiyacım var. Gelin, birlikte el ele vererek şehrimizi her yönüyle şahikaya taşıyalım. Halkımıza hizmet etme yolculuğumda dualarınızı ve desteğinizi beklerken, en içten sağlık ve esenlik dileklerimle saygılarımı sunarım.”