Kurulan şirket sayısı yüzde 5,7 azaldı

Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023’ün ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak-Ekim dönemi kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, 2023’ün ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. İlk 10 ayda, 2022’in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,2 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 72,8 arttı.

2023’ün ilk 10 ayında, 2022’in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13 artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 0,7 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalış oldu.

Ekim 2023’te, yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 10,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,3 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,3 arttı.

Ekim 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 31,7 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,6 azalış oldu.

Ekim 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,8 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,3 artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,5 azalış gerçekleşti. Ekim 2023’te Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2023 yılı Ekim ayında kurulan toplam 11 bin 444 şirket ve kooperatifin yüzde 84’ü limited şirket, yüzde 13,2’si anonim şirket, yüzde 2,8’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5’i İstanbul, yüzde 10,8’i Ankara, yüzde 6,7’si İzmir’de kuruldu.

Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında azaldı.

2023 yılında toplam 108 bin 286 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 92 bin 745 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,6’sını, 12 bin 847 anonim şirket ise yüzde 26,4’ünü oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 4,9 oranında azaldı.