Yapılan çalışmalar kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli'de, kreş ve gündüz bakımevlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kreş ve gündüz bakımevleri erken çocukluk dönemi gelişiminde çocuklara büyük katkı sağladığını belirten İl Müdürü Neşeli, “Kreş ve gündüz bakımevlerindeki eğitimle göz bebeğimiz çocuklarımız yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımız var olan potansiyellerini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmakta yani kendisini keşfetmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca kreş ve gündüz bakımevleri çalışan ebeveynlerin güvenerek, çocuklarını düşünmeden çalışabilecekleri önemli bir eğim kurumlarındandır. İlimiz genelinde sayılarının artması için çalışmaya devam etmekteyiz. Bu kapsamda Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret ettik” dedi. (Haber Merkezi)