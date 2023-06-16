Cuma namazını Topaç Köyünde kılan Vali Polat, namaz sonrasında köyde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Namazdan sonra Topaç Köyünü gezen Vali Polat daha sonra ise Kale Köyüne ziyarette bulundu.

Kale Köyünde de vatandaşlarla bir araya gelen Polat, onların sorunlarına kulak verdi.

Ziyaretlerinin devamında Vali Polat, köy halkı ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Polat, köy muhtarından, köylerin genel durumu hakkında da bilgiler aldı.

Köylü vatandaşlar ise Polat’ı köylerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür edip şikâyetlerini dile getirdiler. Alpaslan Demir