2022-2023 yılı eğitim ve öğretimin son bulmasıyla birlikte Yozgat il genelinde ve ilçelerde karne törenleri düzenlendi. İşte bazı ilçelerde yapılan karne törenleri;

SARIKAYA’DA KARNE HEYECANI

Sarıkaya ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının sora ermesi nedeniyle karne töreni düzenlendi.

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema salonunda Fatih İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Karne törenine Kaymakam Samet Serin katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen karne törenine Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Evren Seven, Ak Parti İlçe Başkanı Ufuk Öcal, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı İzzet Taştan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı Alpaslan Erbek, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Kaymakam Samet Serin karne töreninde yaptığı konuşma da, “Sevgili veliler öğrencilerimizin karneleri hepimizin karnesidir o kâğıtlarda yer alan rakamlar nasıl bir öğrencinin tek başına bir başarısının ifade etmiyorsa karnedeki düşük rakamlarda öğrencilerimizin tek başına başarısızlığının simgesi değildir. Bu dönemler hep beraber kendimizi muhasebe etmemiz gereken dönemlerdir. Velilerimiz öğrencilerimizin yüksek notlarıyla nasıl gurur duyuyorsalar düşük notlarından da büyük sorumluluk duygusu içerisinde nerde yanlış yapıldığını hangi yöntemlerde bunun düzeltileceğini oturup konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bu sorunu bire bir takip ettiğimiz sürece Sarıkaya da her geçen gün bir öncekinden daha başarılı olacağına inancım tamdır. Elbette ki eğitim öğretimin öğretmenlerimizin çok tasvip edecekleri anahtarı en büyük yöntemi disiplinli ve istikrarlı çalışmadır. Yıl boyunca öğretmenlerimizin üstün gayretleriyle edinmiş oldukları bilgileri deneyimleri yetenekleri ve bu ara dönemde yaz tatilinde unutmadan daha ileriye taşıyarak bireysel bir disiplin çalışması içerisinde yeni eğitim öğretim yılına başlamaları gerekmektedir. Bununla ilgili hem yaz tatilinde gençlik spor merkezimizin hem milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi kurslarından faydalanmaları ehemmiyet taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ben eğitim öğretimin başarıyla sonuçlanması için elinden gelen gayreti gösterdiklerinden sevgili öğretmenlerimize fedakâr velililerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum Yeni bir eğitim öğretim heyecanı ile buluşmak üzere kalın sağlıcakla” sözlerine yer verdi.

Daha sonra öğrencilerin büyük uğraşlarla hazırlamış oldukları gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle Genç Osman ve ıspanaklı yumurta gösterisi ilgiyle izlendi. Daha birçok etkinliğin yapıldığı törenin sonunda ise Fatih İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin mezuniyet belgelerini Kaymakam Samet Serin minik öğrencilere tek-tek takdim ederek öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

HEYECANA ORTAK OLDULAR

2022-2023 yılı eğitim ve öğretimin tamamlanmasıyla Akdağmadeni’nde öğrenciler karnelerini aldı.

Karnelerini alan öğrencilerin heyecanına Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan ve İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ortak oldular.

Umutlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda sınıfları gezerek karne dağıtan Kaymakam Topuz, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kaymakam Topuz, yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından tüm öğrencilerin karnelerini aldığını dile getirdi.

“Hayallerin gerçekleştirilmesi çok çalışmaktan geçmektedir” şeklinde konuşan Topuz, “Bol bol kitap okuyup, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle çocuklarımızın verimli ve güzel bir tatil geçirin” dedi.

15 BİN 717 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Sorgun ilçesinde karne alan 15 bin 717 öğrenci yaz tatiline girdi.

Özcan Yıldırım İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım törenine Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, geçen yıla göre bu yıl öğrenci sayısının yüzde 10’un üzerinde artış gösterdiğini ve 15 bin 717 öğrencinin karne aldığını ifade ederek "Sevgili öğrenciler bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, okuyarak da dinlenebiliriz" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi